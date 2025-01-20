مستشار مقرب من ترامب لـi24NEWS: بعد نجاح الصفقة ترامب سيعاقب كل دولة تدعم حماس بما يشمل قطر

تطرق د.مايك افانس من الشخصيات البارزة بين الانجيليين في الولايات المتحدة وأحد المستشارين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع i24NEWS الى الخطوات القادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيف يرى ولاية ترامب الثانية، وعلى خلفية الأمور – يعتقد د.افانس "أنه سيكون ضم" في الضفة الغربية، وأن التطبيع مع السعودية هذا العام، وقال إنه بعد نجاح الصفقة ترامب سيعاقب كل دولة تدعم حماس.

تحدث د.فانس عن صفقة التبادل التي ابرمت بين إسرائيل وحماس وقال إنه في حال انتهاك الاتفاق في المرحلة الثانية، "سيعطي ترامب لإسرائيل الإذن بإنهاء عملها بقبضة ثقيلة وبدون قيود". من جانب آخر "في حال نجاح الاتفاق فإن ترامب سيفرض عقوبات تجاه كل دولة تؤيد حماس بما يشمل قطر". وتابع :"سنقيم صندوق لا توجد سيطرة عليه للفلسطينيين عليه وسيديره تحالف يشمل مصر والسعودية ، وسيشمل هذا تطبيع مع إسرائيل".

أشار د. فانس الى أن "ترامب لن يرسل جنودا للقتال في الشرق الأوسط ، لكنه سيعطي إسرائيل كل ما تحتاج اليه لمحاربة ’الإرهاب’، ستحصل على كل ما تحتاج اليه وغيرها".

وحين سئل إن كان مبعوث ترامب مايك ويتكوف تعهد بأمر ما لنتنياهو ؟ "أعتقد أن الموضوع الإيراني طرح خلال المحادثة مع ويتكوف. هل أنت معي؟ والجواب هو نعم". وبخصوص الهجوم ضد ايران قال "الولايات المتحدة لن تشارك بالهجوم ضد ايران وانما ستدعمه من الجانب، توفير الوقود، المساعدة من دول الخليج".

وبخصوص إن كانت "ستكون دولة فلسطينية مقابل التطبيع؟ قال إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال لي لقد أهدروا أموالي، هو لن يدعم دولة فلسطينية. عاصمتين في القدس ستكون عاصمة إرهاب. يريد سلام مقابل السلام". ولفت إلى إنه "سيكون ضم في الضفة الغربية، هو يدعم، ترامب سيقوم بذلك". وشدد على أن "التطبيع مع السعودية سيكون هذا العام".