محلل سعودي :"أتوقع تصعيد ديبلوماسي.. الدول التي طبعت علاقاتها قد تسحب سفرائها"

الكاتب السعودي أكد خلال الحلقة أن "تصعيدا ديبلوماسيا سيحدث وبموجبه ستمارس الدول ضغوطات على الولايات المتحدة والأمم المتحدة"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل وثيقة بعد مشاركته في توقيع اتفاقيات إبراهيم في واشنطن، الولايات المتحدة.
على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير في قطر ومخرجات القمة العربية الطارئة في الدوحة أكد الكاتب والباحث السعود فهد الأحمري أنه ستكون "تداعيات ديبلوماسية لما جرى ويمكن أن يكون تصعيد ديبلوماسي .. والدول التي طبعت علاقاتها قد تسحب سفرائها". شاهدوا مداخلته كاملة.

جاء تصريح الأحمري خلال برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"بعد الهجوم سيتم ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة وإسرائيل حيث ستكون صعوبة لإبرام اتفاقيات تطبيع جديدة وحتى أن الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل ستعيد ترتيب أوراقها، ويمكن أن تتراجع عن اتفاقيات اقتصادية وقد تسحب سفرائها".

الحلقة كاملة: 

هذا المساء : "من يهدد أمن الخليج إيران وليست إسرائيل"
