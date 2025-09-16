محلل سعودي :"أتوقع تصعيد ديبلوماسي.. الدول التي طبعت علاقاتها قد تسحب سفرائها"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير في قطر ومخرجات القمة العربية الطارئة في الدوحة أكد الكاتب والباحث السعود فهد الأحمري أنه ستكون "تداعيات ديبلوماسية لما جرى ويمكن أن يكون تصعيد ديبلوماسي .. والدول التي طبعت علاقاتها قد تسحب سفرائها". شاهدوا مداخلته كاملة.

جاء تصريح الأحمري خلال برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"بعد الهجوم سيتم ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة وإسرائيل حيث ستكون صعوبة لإبرام اتفاقيات تطبيع جديدة وحتى أن الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل ستعيد ترتيب أوراقها، ويمكن أن تتراجع عن اتفاقيات اقتصادية وقد تسحب سفرائها".

