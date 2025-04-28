خبير في شؤون الشرق الأوسط :"الجهة التي فجرت ميناء بندر عباس ذات الجهة التي فجرت مرفأ بيروت"

على خلفية الانفجار الغامض في ميناء شهيد رجائي جنوب ايران، قال خبير شؤون الشرق الأوسط حسن مرهج أن "الجهة التي فجرت ميناء بندر عباس هي ذات الجهة التي فجرت مرفأ بيروت". لمشاهدة المداخلة كاملة في الفيديو.

وأوضح د.حسن مرهج خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي وقال إن :"جميع الخيارات تطرح على الطاولة بعد عدم الوضوح والضبابية حول ما حدث تحديدا، لكن إذا نظرنا إلى الأمر بنظرة شمولية أكثر، نرى أن ما حدث في هذا الانفجار تحديدا يشابه ما حصل في انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي فإن هذا التشابه يدل على أن الجهة التي نفذته هي جهة واحدة ومعروفة، وبالتالي في هذا التزامن في ظل المحادثات الأمريكية الإيرانية وهذا التقدم والتفاؤل، كل هذا يشير لربما ان الحدث وقع بفعل فاعل"

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