قرقاش يلمّح لانقسام خليجي بشأن إيران ويهاجم “المواقف الرمادية”

قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إن “تداخل الأدوار” خلال ما وصفه بـ”العدوان الإيراني” بات يثير حالة من “الارتباك” في المنطقة، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها انتقاد غير مباشر لبعض الدول الخليجية دون تسميتها.

وأضاف قرقاش أن الأدوار بين “الضحية والوسيط” باتت متداخلة، في وقت تتحول فيه بعض الأطراف من دعم الحلفاء إلى لعب دور الوسيط، معتبراً أن “المواقف الرمادية في هذه المرحلة الأخطر من تاريخ الخليج الحديث أكثر خطورة من عدم التحرك”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار اتصالات إقليمية مع إيران، وتباين في المواقف بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدارة التوتر مع طهران، إلى جانب نقاشات غير معلنة حول سبل منع التصعيد العسكري في المنطقة.

ولم يحدد قرقاش أسماء دول بعينها، إلا أن التصريحات اعتُبرت إشارة إلى تباينات داخل مجلس التعاون الخليجي بشأن مقاربة العلاقات مع إيران.