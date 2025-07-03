رغم معارضة قائد منطقة القدس الطلب - مفوض الشرطة يفرض طلب الوزير بالسماح بالرقص في الحرم القدسي

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نشر أول: رفض قائد شرطة منطقة القدس، أمير أرزاني، تعليمات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي ، وكما علمت i24NEWS اليوم (الخميس)، بعد الرفض، تدخل مفوض الشرطة داني ليفي وأمر قائد المنطقة بالتراجع عن الموقف الذي طرحه والعمل وفقًا لطلب الوزير.

وبذلك رفض قائد منطقة القدس تطبيق سياسة بن جفير بالسماح لليهود بالرقص في الحرم القدسي ، وهي السياسة التي أعلن عنها قبل أسابيع قليلة.

كما ذُكر، عارض قائد لواء القدس، المفتش أرزاني، الأوامر. وطالبه المفوض العام للشرطة، داني ليفي، بالامتثال له، قائلاً له إنه "يجب الامتثال لتوجيهات القيادة السياسية". جدير بالذكر أن هذا يعتبر خلافًا غير مألوف على مستوى القيادة العليا للشرطة بشأن قضية حساسة للغاية.