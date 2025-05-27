على خلفية زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى موسكو، صرح المختص بالشأن الروسي د. محمود الأفندي أن "تركيا تبحث عن دعم سياسي روسي لإنشاء قواعد في سوريا"، مشددا أنه على ضوء التغييرات في المنطقة وغياب الدور الإيراني "راية الإسلام ستكون بيد اردوغان"، والحرب القادمة لتركيا ستكون ضد إسرائيل". لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وصرح الأفندي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي بأن "سوريا ستكون على ملف المباحثات في موسكو، وعلى ضوء ذلك يجب أن نعود إلى الوراء ونستذكر تصريح اردوغان الخطير عند وقوع الحرب الإسرائيلية اللبنانية، بأن ’الحرب الآن بين إسرائيل ولبنان والحرب القادمة ستكون بين إسرائيل وتركيا’ ، الجميع استغرب في حينه، لكن بعد سقوط النظام السوري فإن المخطط الإسرائيلي وفق لما وضعته القيادة التركية قادم ، هي ستنشئ قواعد عسكرية لما يسمى حماية سوريا، وبحجة ذلك يمكن الوصول الى الحدود الإسرائيلية.

برأيي الحكومة التركية تسعى للعب دور إقليمي كبير في المنطقة وتريد موقع كبير عن طريق إنشاء قواعد عسكرية في سوريا على حدود إسرائيل، وهي بشكل من الأشكال تسعى لأن تحتل دور ايران في سوريا والمنطقة، ولذلك تسعى تركيا للحصول على دعم سياسي روسي لتحقيق ذلك من خلال علاقة روسيا الجيدة مع إسرائيل، وفي المقابل ستضغط تركيا على الحكومة السورية لإبقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا, هي تحاول أن تحل محل ايران ، واشير الى تصريح اردوغان الخطير إن ’الحرب القادمة ستكون مع إسرائيل’ ما يعني أن راية الإسلام ستكون بيد تركيا وليس ايران".

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