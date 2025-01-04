نائب الأمين حزب الله: "صبرنا على إسرائيل قد ينفد قبل 60 يوما"

حذر نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من أن "صبرنا قد ينفد قبل الستين يوما المنصوص عليها في الاتفاق، كما يمكن أن يمتد إلى ما بعد ذلك”، في إشارة إلى فترة الهدوء النسبي التي تم التفاوض عليها على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ويحدد أن هذا القرار سيعتمد فقط على “اتجاه المقاومة”، واعتمد نعيم قاسم لهجة تهديدية اتجاه إسرائيل، مع التأكيد على استقلالية الحزب في اتخاذ القرار.

وكان قاسم حريصاً على التأكيد على الاستقلال الاستراتيجي لحزبه: "إن قيادة المقاومة هي التي تقرر متى وكيف وبأي أسلحة نقاوم". وأضاف بتحد: «عندما نقرر التحرك، سترون ذلك مباشرة". ومن منظور أوسع، تحدث نعيم قاسم عن دور سوريا المستقبلي، مشيرًا إلى أنه "سيكون للشعب السوري دور يلعبه في المواجهة مع إسرائيل، مما يشير إلى احتمال تمديد الصراع".