الأمم المتحدة ترضخ للضغط الإسرائيلي: ولاية اليونيفيل ستنتهي في نهاية عام 2026

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر اليوم (الخميس) حل منظمة اليونيفيل. القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع موقف إسرائيل – في حين أن لبنان رحب في الوقت نفسه بالقرار لتمديد ولاية المنظمة حتى نهاية شهر ديسمبر 2026. معنى القرار هو أن جنودها سيغادرون لبنان خلال عام 2027.

كما إفيد، أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن "المنظمة فشلت فشلاً ذريعاً في منع حزب الله من تعزيز قوته العسكرية على مر السنين في منطقة عملياتها. كما ذُكر أن تقارير اليونيفيل المقدمة إلى مجلس الأمن لم تعكس الواقع على الأرض ومدى تعاظم قوة حزب الله، وخلَّفت انطباعاً زائفاً باستقرار وهمي.."

وتابع البيان :"لذلك، فإن قرار مجلس الأمن بتنفيذ انسحاب منظم وتدريجي للقوة هو قرار صحيح سيساهم في الاستقرار الإقليمي. وتقع على عاتق الحكومة اللبنانية مسؤولية استغلال هذه الفرصة التاريخية وتحقيق سيادتها بشكل كامل، جاء في النص".

أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر: "إسرائيل تقدر موقف الولايات المتحدة، وموقف وزير الخارجية روبيو بشكل خاص، الذي أتاح الوصول إلى هذه النتيجة. إن تدخل الولايات المتحدة في صياغة بيئة أمنية أفضل لدول المنطقة هو أمر مرحب به. التطورات الأخيرة في لبنان هي تطورات إيجابية. إسرائيل ستواصل التأكد من عدم تآكل الإنجازات وضمان أمن سكان شمال إسرائيل"

وفي هذا السياق، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية أن رئيس الوزراء نواف سلام رحب بالقرار بتمديد ولاية القوة حتى 31 كانون الأول 2026. وقال: "قرار مجلس الأمن جدد دعوته لإسرائيل بسحب قواتها من خمسة مواقع لا تزال تحتلها في لبنان".