مسؤول إسرائيلي مطلع: "ترامب يبعث رسائل لإيران حول اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان"

نشر أول: قال مصدر مطلع على التفاصيل لـi24NEWS إن "ترامب بدأ بالفعل بإرسال رسائل إلى إيران حول الهدوء وتسوية بين إسرائيل ولبنان، بصورة تؤثر أيضا على التسوية في الجنوب" – جاء هذا وفقا لما نشر للمرة الأولى السبت في i24NEWS.

ودعونا نتذكر أنه في هذا السياق، شهدنا في الأيام الأخيرة اجتماع رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد المقربين من ترامب، مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة - حيث من المتوقع أن يزيد ذلك الضغط على إيران لدعم مشروع التسوية في كلا الساحتين.

إضافة الى ذلك، بعد حوالي أسبوع من بيان قطر بشأن تعليق دورها كوسيط في المحادثات وعدم إحراز تقدم واضح منذ ذلك الحين، قال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: "نحن لسنا أبدا في وضع انتظار التطورات. نحن نعمل طوال الوقت، بغض النظر عن إعلانات قطر".

في غضون ذلك نقلت قناة الجديد اللبنانية عن مصادر أن السفارة الأمريكية في لبنان ستتلقى الاثنين ملاحظات لبنان على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار – وأوضحت المصادر أن أي بند لا يحفظ سيادة لبنان - لن تتم الموافقة عليه، وأن لبنان سيتقدم بمقترحات لتغيير ذلك البند.

إضافة الى ذلك، أكدت المصادر أن لبنان يفكر بشكل إيجابي في العرض، ومن الممكن التوصل إلى تفاهم من خلاله، لكن المفاوضات لن تكون سهلة. كما زعمت المصادر أن لبنان متمسك بأدوار قوات اليونيفيل كما هي – هذا دون أي تغيير في صلاحيات اليونيفيل.

وأضافت مصادر ديبلوماسية أميركية في تقرير لهذه القناة التلفزيونية اللبنانية أن إسرائيل تقبل تشكيل لجنة أميركية فرنسية للإشراف على تنفيذ القرار رقم 1701 ونزع السلاح في جنوب لبنان والإشراف على حدود لبنان البرية ومنح صلاحيات إضافية للجيش اللبناني. وفي حال سيكون هناك خرق للاتفاق، سيوثقه الأميركيون ويبلغون إسرائيل به.

وأفاد تقرير آخر للقناة بأن الوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار عاموس هوكشتين سيصل إلى لبنان الثلاثاء.