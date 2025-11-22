نتنياهو يهاجم الرئيس السوري "الجولاني عاد منتفخا من واشنطن"

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشدة في جلسة الكابينت أمس الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يُعرف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني. وقال نتنياهو في الاجتماع: "الجولاني عاد منتفخًا من واشنطن وبدأ في اتخاذ خطوات لا يمكننا قبولها". وأضاف نتنياهو أن الشرع "يريد إحضار قوات روسية إلى الحدود".

من جانبها، أضافت مصادر أمنية أن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وصف الشعار بأنه "عاد معطرًا" بعد زيارته إلى البيت الأبيض.

جاءت تصريحات نتنياهو بعد تصريحات للرئيس السوري خلال زيارته إلى واشنطن، حيث قال إن "إسرائيل خرقت اتفاقية الفصل لعام 1974 بعد سقوط النظام السابق وزادت من وجودها العسكري، وطردت قوات الأمم المتحدة، وقامت بعدد كبير من الهجمات، بما في ذلك ضد القصر الرئاسي ووزارة الأمن الإسرائيلية". ولكنه أضاف أن سوريا لم ترد عسكريًا لأن بلاده تسعى لإعادة بناء نفسها.

في السياق نفسه، قام نتنياهو ووزير الأمن كاتس هذا الأسبوع بزيارة إلى مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة، حيث أجرى نتنياهو استطلاعًا للأوضاع الأمنية في المنطقة، وأشاد بأداء الجنود في الحرب الأخيرة وفي الحفاظ على الأمن.