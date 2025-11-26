وفد أممي رفيع في طريقه إلى دمشق وبيروت… أول اختبار للحكومة السورية الانتقالية

أعلنت سلوفينيا، التي تستعد لتسلّم رئاسة مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، أنّ وفداً من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس سيقوم بزيارة رسمية إلى كل من سوريا ولبنان مطلع ديسمبر/كانون الأول، وذلك في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة السورية الانتقالية.

ووفق البيان الصادر عن البعثة السلوفينية لدى الأمم المتحدة، سيصل الوفد إلى دمشق في الرابع من ديسمبر، قبل أيام من الذكرى الأولى لسقوط الرئيس السابق بشار الأسد، حيث سيجري أعضاء المجلس لقاءات مع السلطات الجديدة، وفي مقدمتها الرئيس أحمد الشرع.

تثبيت الحضور الأممي ومتابعة عملية الانتقال

وتهدف الزيارة، بحسب سلوفينيا، إلى تقييم تقدّم الحكومة الانتقالية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة السلطة، في ظل مساعٍ أممية لإعادة تثبيت حضور المنظمة الدولية في سوريا بعد مرحلة سياسية شديدة التعقيد.

ويأتي التحرك بعد أن صوّت مجلس الأمن مؤخراً على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع، داعياً الحكومة الانتقالية إلى تسريع تنفيذ عملية انتقال سياسي “شاملة وملموسة”. كما منح المجلس السلطات السورية مهلة ستة أشهر لتقديم مؤشرات واضحة على التزامها بخارطة الطريق المعلنة.

زيارة لبيروت ثم الجنوب اللبناني

ومن المقرر أن يغادر وفد المجلس دمشق في الخامس من ديسمبر متوجهاً إلى بيروت، حيث سيعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين لبحث التطورات الإقليمية، قبل أن ينتقل إلى الجنوب اللبناني لتفقّد قوات “اليونيفيل” العاملة هناك.