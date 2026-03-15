أسبوعان على بداية الحرب، وفي الوقت الذي أصابت فيه نحو ألفي صاروخ وطائرة مسيّرة أطلقتها إيران دول الخليج - لا تزال هجمة مباشرة من تلك الدول ضد طهران غير واردة في الأفق.

مصادر من دول الخليج، أشارت في محادثات مع i24NEWS، إلى عدة أسباب لامتناع دول الخليج عن الرد بالقوة. أحد هذه الأسباب هو الخوف من "اليوم التالي": كيف ستنتهي الحرب وما هو وضع النظام الإيراني. "هناك العديد من التساؤلات حول كيفية انتهاء الحرب. هناك أيضًا احتمال ألا يسقط النظام في إيران، وأن يقرر ترامب أن الحدث قد انتهى، وسيبقى نظام يعتمد على الحرس الثوري. في مثل هذه الحالة ستضطر دول الخليج إلى مواصلة التعامل مع طهران والحفاظ على علاقة معها"، قال مصدر من دول الخليج.

سبب آخر هو الخشية من تصعيد كبير في إطلاق النار، بما في ذلك توسيع قائمة الأهداف التي قد تطلق إيران تجاهها صواريخ وطائرات مسيرة. أوضح مصدر آخر"ليس الأمر أن إيران لا تطلق النار بالفعل الآن أو أن أهدافًا مدنية لا تتعرض للأذى - لكن الوضع قد يصبح أسوأ بكثير. نحن نعلم أن لدى إيران قدرات لم تستخدمها بعد".

على الرغم من أن جميع دول الخليج الست تعرضت لهجوم، إلا أن مواقفها تجاه إيران مختلفة ومتنوعة. على سبيل المثال، سلطنة عُمان أدانت الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي ضد إيران وكذلك الهجمات ضد دول المنطقة دون الإشارة إلى من يقف وراءها. وعلى الطرف الآخر توجد دولة الإمارات العربية المتحدة: حيث وصف الرئيس محمد بن زايد إيران بـ"العدو"، وكتب مستشاره البارز أنور قرقاش على منصة X أن الهجوم الإيراني هو "هجوم إرهابي".

مصادر في الخليج تشير إلى أن الصعوبة في التوصل إلى إجماع بين الدول هي سبب إضافي لكون هجوم مباشر ضد إيران على الأرجح غير متوقع في المستقبل القريب. وقالت أحد المصادر: "هناك كل هذا العدد الكبير من الآراء وكل هذه المقاربات المختلفة حول كيفية إدارة العلاقات في هذه الفترة، ولا توجد أي دولة من الدول تريد أن تتصرف بمفردها".