نتنياهو يرد بصورة ساخرة على شائعات مقتله

بعد تداول شائعات عن وفاة بنيامين نتنياهو خلال الحرب، نشر رئيس الحكومة الإسرائيلي اليوم (الأحد) مقطع فيديو قصير ذو طابع هزلي وساخر للرد على هذه المزاعم .

يظهر نتنياهو في الفيديو جالساً عند كاونتر مقهى، حيث سأله المصور عن الشائعات المتداولة، فأجاب مبتسماً: "أنا أحب القهوة. وأنت تعرف؟ أنا أحب شعبي. إنهم يتصرفون بشكل رائع".

كما رفع نتنياهو يده وطلب من المصور عد أصابعه، في إشارة إلى ادعاءات تقنية حول مقطع سابق يستخدم الذكاء الاصطناعي والذي أظهره بست أصابع بدل خمس، ما استُخدم كـ"دليل" على وفاته.

وتوجه نتنياهو برسالة الى الإسرائيليين ، مؤكداً ضرورة الالتزام بمكان الحماية حتى أثناء الرغبة في الخروج للتهوية: "وقوفكم المذهل يمنح القوة لي، للحكومة، للجيش الإسرائيلي والموساد. نحن نقوم بأعمال لا أستطيع مشاركتها حالياً، ونواصل ضرب إيران ولبنان اليوم".

ويأتي هذا الرد في سياق انتشار موجة من الشائعات حول شخصيات عامة أخرى تحدثت عن مقتلهم خلال الحرب، والتي انتشرت بصورة واسعة جدا.