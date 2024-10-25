تقرير: "إيران تستعد للحرب ضد إسرائيل وتدرس الرد"، اليكم السيناريوهات المتوقعة لردها

أمر المرشد الأعلى الايراني، آية الله علي خامنئي، الجيش الإيراني بالاستعداد للحرب ضد إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه محاولة تجنبها - وهذا بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بحلفائه في لبنان وغزة، جاء هذا وفقا لتقرير الليلة (بين الخميس والجمعة) في صحيفة نيويورك تايمز. ووفقا للتقرير، الذي يعتمد على أربعة مسؤولين إيرانيين لم يتم الكشف عن هويتهم، أمر خامنئي الجيش بوضع عدد من الخطط العسكرية للرد على هجوم إسرائيلي. ويقولون إن مدى أي انتقام إيراني سيعتمد إلى حد كبير على شدة الهجمات الإسرائيلية

"إذا تسببت الهجمات الإسرائيلية - التي ستأتي رداً على القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران في بداية الشهر - في أضرار واسعة النطاق وخسائر كبيرة في الأرواح، فسوف تنتقم إيران. ولكن إذا اقتصر الهجوم الإسرائيلي على عدد قليل من القواعد والمستودعات العسكرية التي بتخزين الصواريخ والطائرات بدون طيار، فإن إيران قد لا تفعل شيئًا".

وأكدوا أن "خامنئي أصدر تعليماته للجيش بأن الرد الإيراني سيكون مؤكدا، في حال استهدفت إسرائيل منشآت النفط والطاقة أو المنشآت النووية، أو إذا اغتالت مسؤولين كبارا". وذكر المسؤولون، بمن فيهم اثنان من أعضاء الحرس الثوري، أنه "إذا تسببت إسرائيل بأضرار جسيمة، فإن الرد قد يشمل إطلاق ما يصل إلى ألف صاروخ باليستي، وتصعيد الهجمات التي تشنها الأذرع التابعة لإيران في المنطقة؛ وتعطيل تدفق إمدادات الطاقة العالمية وسفن الشحن التي تتحرك في الخليج الفارسي ومضيق هرمز."

في هذه الأثناء، طرح المسؤولون في طهران، خلال الأسبوع الماضي، آراء مختلفة علناً حول مسألة التعامل مع الرد الإسرائيلي الذي يقترب. وتعهد الرئيس مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عراقجي بالانتقام، لكنهم تحدثوا عن ذلك بنبرة محسوبة. وفي الوقت نفسه، رفض أحد القادة جميع الهجمات المحتملة من الجانب الإسرائيلي، ووصفها بأنها "أصغر من أن تستحق رداً جدياً". إلا أن قائدًا كبيرًا في الحرس الثوري هدد في خطاب له بـ "القضاء على كل الصهاينة".

وقال ناصر إيماني، المحلل السياسي المقرب من الحكومة، في مقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز بطهران، إن "التفكير الآن هو أنه إذا كان الهجوم الإسرائيلي رمزيا ومحدودا، فيجب علينا أن نترك الأمر وننهي لعبة كرة الطاولة للهجمات. إيران ليست مهتمة حقًا بشن حرب كبيرة مع إسرائيل. نحن لا نرى أي مزايا في منطقة تنفجر". وقال إيماني إنه في هذه المرحلة "لا ترى إيران في الحرب مع إسرائيل تهديدا وجوديا، لكنها تعتقد أن الصراع المطول سيكون مدمرا ويضر بخطط الحكومة الجديدة للتفاوض مع الغرب على أمل رفع العقوبات الأمريكية وتحسين الوضع الاقتصادي الصعب في إيران".

يشار الى أنه، وعلى مدى أسابيع، تحسبًا لانتقام إسرائيل، وضعت إيران قواتها المسلحة في حالة تأهب كامل وزادت دفاعها الجوي في المواقع العسكرية والنووية الحساسة، حسبما ذكرت المصادر الأربعة الأخرى. وقال عضوان في الحرس الثوري، على دراية بالتخطيط العسكري، تم اقتباسهما في التقرير، إن "كبار الجنرالات الذين قادوا الكتائب في العراق وسوريا التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، انتشروا في جميع المناطق الحدودية. والخوف، حسب رأيهم، هو أن الجماعات والمنظمات الانفصالية العرقية المسلحة مثل داعش قد تنفذ هجمات وتسبب اضطرابات إذا دخلت البلاد في حرب".

وقال ناصر هاديان، وهو محلل سياسي مقيم في طهران، في مقابلة هاتفية إن "إيران أمضت عقوداً في بناء منظمات مثل حزب الله في لبنان لتكون بمثابة قوة دفاعية على طول حدود إسرائيل لردع الولايات المتحدة عن الهجوم ". والأن ، يقول إن التركيز هذا تغير: "لقد أصبحت إسرائيل تمثل التهديد الحقيقي لإيران، لقد اعتقدنا أنها أمريكا طوال هذه السنوات".