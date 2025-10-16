في أول زيارة رسمية له إلى روسيا منذ توليه الحكم، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع أمس (الأربعاء) بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، في لقاء وصف بأنه بالغ الحساسية نظرًا لكون الشرع كان قبل أقل من عام أحد أبرز خصوم موسكو.

الموضوع الأبرز في المحادثات وفقا لرويترز كان طلب دمشق من موسكو تسليم الرئيس السابق بشار الأسد، الذي لجأ إلى روسيا عقب الثورة في دمشق. كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون العسكري ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري.

وأكد الشرع خلال اللقاء التزام بلاده بجميع الاتفاقيات السابقة مع موسكو، في إشارة واضحة إلى استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، خاصة في قاعدتي حميميم وطرطوس. وقال:"هناك مصالح مشتركة وعلاقات ثنائية عميقة تربطنا بروسيا، ونعمل على إعادة تعريف طبيعة هذه العلاقات بما يخدم البلدين."

من جانبه، قال بوتين إن موسكو "مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتطوير المبادرات المشتركة بين الجانبين"، مؤكداً دعم بلاده لإعادة إعمار سوريا.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا مستعدة لإطلاق مشاريع كبرى في مجالات النفط والطاقة والبنى التحتية داخل سوريا، ومساعدة دمشق في إعادة تأهيل السكك الحديدية والمنشآت المدمرة خلال الحرب.

أما ملف تسليم الأسد فبقي دون حسم، وسط شكوك في أن يوافق بوتين على تسليم حليفه القديم، خصوصاً في ظل تقارير تفيد بأن الأسد وعائلته يعيشون في موسكو تحت حماية أمنية روسية مشددة.

كما ناقش الجانبان الوضع في الجنوب السوري، حيث طلب الشرع من بوتين نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة لردع إسرائيل، ورفض مطالب إسرائيل بإنشاء "منطقة منزوعة السلاح" واسعة النطاق هناك.

وبحسب مصادر دبلوماسية، حذرت دمشق موسكو من استخدام القواعد الروسية في سوريا لتسليح فلول النظام السابق، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الجديدة لإعادة بناء الجيش بمساعدة تركية.