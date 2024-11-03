"استغرقت حوالي 4 دقائق": تفاصيل جديدة حول عملية إختطاف عماد أمهز في البترون شمال لبنان

نقلت قناة "الجديد" اللبنانية، مساء أمس (السبت)، عن مصادر، تفاصيل جديدة حول اختطاف عماد فاضل أمهز من مدينة البثرون شمال العاصمة بيروت - في عملية نسبت إلى قوة إسرائيلية خاصة.

وبحسب النشر، فإن عملية الاختطاف استغرقت 4 دقائق ونفذها 20 جندياً، بينهم مدنيان. كما أفادت أن العملية تمت قبل يومين، حيث عرفت عملية الاختطاف بعد إبلاغ زوجة المختطف عماد أمهز الى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

كما أوضحت المصادر أن أمهز لا علاقة له بالآجهزة الأمنية في لبنان، وقد استأجر شقة في منطقة البترون منذ نحو شهر لأنه كان يدرس في معهد الدراسات البحرية في المدينة. كما أفادت المصادر أن الأجهزة الأمنية عثرت في شقة أمهز على نحو عشر شرائح بأرقام غير لبنانية وجهاز محمول وجواز سفر أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، ادعت المصادر وجود كاميرات أمنية في المنطقة، لكن المعلومات المخزنة فيها تم حذفها عن بعد من قبل إسرائيل.

في غضون ذلك، نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية ، مقالاً صباح اليوم حول موضوع العملية الخاصة، انتقدت فيه الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في لبنان لتمكن القوات الإسرائيلية من اختراق المكان رغم أن المكان يقع ضمن نطاق مسؤوليتها ورغم عدم وجود أي تواجد لحزب الله هناك. بالإضافة إلى ذلك، انتقد هذا المقال أيضًا قوات اليونيفيل، وخاصة البحرية الألمانية، التي من المفترض أن تحمي المجال البحري من مثل هذه الحوادث.