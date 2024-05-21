الرئيس الأمريكي منتقداً المحكمة الجنائية الدولية: "ليس هناك تكافؤ بين إسرائيل وحماس"

في حدث بمناسبة شهر التراث اليهودي الأمريكي، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة الجنائية الدولية لسعيها إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. قائلا إن"المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يضع القادة الإسرائيليين وقادة حماس الإرهابيين على نفس المستوى، والذين يستهدفهم نفس الإجراء أيضًا"

وأكد جو بايدن مجددا على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في جهودها للقضاء على زعيم حماس يحيى السنوار "وسفاحي حماس الآخرين".مشيرا إلى أنه "نريد هزيمة حماس ونحن نعمل مع إسرائيل لتحقيق ذلك"، مضيفا أنه "سيضمن دائما أن لدى إسرائيل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد حماس وجميع أعدائها".

وأعلن بايدن: “خلافا للادعاءات الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فإن هذه ليست إبادة جماعية”. وقال إن "الجهود المبذولة لاعتقال بنيامين نتنياهو ويوأف غالانت بسبب حرب غزة كانت فاضحة"، مضيفًا أنه "مهما كان ما قد يلمح إليه هذا المدعي العام، فلا يوجد تكافؤ - لا شيء - بين إسرائيل وحماس".

ومن جهته وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، أسلوب المدعي العام كريم خان بأنه "مخز"، مؤكدا أعلى أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

وفي السياق، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المدعي العام لجرائم الحرب ووصفه بأنه "وصمة عار" وهجوم على إسرائيل بأكملها.واعتبر بنيامين نتنياهو أن طلب الجنائية الدولية عبثي وموجه بشكل مباشر ضد إسرائيل.وقال "تحرك مدعي الجنائية الدولية مماثل تماما لما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".