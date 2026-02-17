تقرير : واشنطن تضغط للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل ولبنان

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن الولايات المتحدة تكثّف جهودها لدفع إسرائيل ولبنان نحو التوصل إلى اتفاق أمني جديد يتجاوز إطار اتفاق وقف إطلاق النار القائم.

ووفقًا للتقرير، تسعى واشنطن إلى نقل المباحثات إلى مستوى أعلى يشمل نقاشًا مباشرًا حول ترتيبات أمنية طويلة الأمد على الحدود الجنوبية للبنان. وتشير المصادر إلى أن حزب الله لا يعتزم معارضة هذا المسار أو عرقلته، مقابل إدخال تعديلات على تركيبة الوفد اللبناني المشارك في المحادثات، فيما يُنقل أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لا يؤيد وقف عمل الآلية الحالية القائمة.

وتتضمن المقترحات، بحسب الصحيفة، حصول الولايات المتحدة على تعهّد من حزب الله بعدم تنفيذ عمليات عسكرية ضد بلدات إسرائيلية، إلى جانب آلية تضمن عدم استخدام سلاحه في تلك المناطق. كما يجري بحث تفاهم بين الحكومة اللبنانية والحزب بشأن مرحلة انتقالية لتنظيم هذا الملف.

في المقابل، يُفترض أن تلتزم إسرائيل – بضمانة أميركية – بوقف الهجمات، والانسحاب من بعض النقاط المتنازع عليها، إضافة إلى الإفراج عن عدد من الأسرى.

وأشار التقرير إلى أن هذه المداولات تستند إلى طرح مصري سابق يفترض أن نزع سلاح الحزب بالقوة قد يؤدي إلى مواجهة داخلية، ويقترح بدلًا من ذلك تفاهمًا تدريجيًا يضمن وقف أي نشاط عسكري ضد إسرائيل، بالتوازي مع تنسيق بين الحزب والجيش اللبناني بشأن إدارة مخازن السلاح شمال نهر الليطاني.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو لبنان أو إسرائيل بشأن ما ورد في التقرير.