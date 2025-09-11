نتنياهو سيبلغ لجنة جرونيس باختياره الجنرال زيني لرئاسة الشاباك

قد يعجبك أيضًا -

سيتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الخميس) إلى لجنة غرونيس لتعيين كبار المسؤولين وسيعلن عن اختياره للواء دافيد زيني لتولي منصب رئيس الشاباك. كالمتبع، سيُمنح الجمهور خمسة أيام لتقديم اعتراضات على التعيين، وبعد ذلك ستجتمع اللجنة لمناقشة ما إذا كانت ستوصي بالتعيين.

نتنياهو أعلن قبل أشهر أنه ينوي تعيين زيني لمنصب رئيس الشاباك. في أعقاب التماسات ومداولات في المحكمة العليا، اتفق نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا على أنه في تاريخ 11 سبتمبر سيتمكن من التوجه إلى اللجنة. لماذا تحديدًا في هذا التاريخ؟ لأن الشرطة والتي قالت إنها ستنهي تحقيق "قطر-غيت" حينها - لكن هذا لم يحدث فعليًا.

في مبرراته أشار نتنياهو : "بعد أن درست عددًا من المرشحين من جهاز الأمن ومن منظمات أمنية أخرى، ومع الأخذ في الاعتبار تداعيات أحداث 7 أكتوبر على جهاز الأمن العام، قررت تعيين رئيس جديد للجهاز يأتي من خارج صفوف المنظمة. أنا على يقين بأن التفكير النقدي الذي ميّزه في مناصبه المختلفة، واستعداده للتفكير خارج الصندوق وإعادة النظر في الفرضيات العملياتية، واستعداده للتمسك برأيه المهني، والقدرة على قيادة المنظومة وتكييفها مع واقع متغير، إلى جانب خبرته المتراكمة في بناء القوة وتشغيلها، يقودونني إلى الاستنتاج بأنه هو المرشح الأنسب لمنصب رئيس الجهاز."

أشار نتنياهو في الرسالة إلى أنه خلال سنوات ولايته كرئيس للوزراء التقى بزيني في إطار وظائفه القيادية المختلفة. وأضاف أنه قبل حوالي عام ونصف أجرى معه مقابلة لوظيفة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وخلال شهر أيار/مايو 2025 عرض عليه منصب رئيس جهاز الشاباك.

استعرض نتنياهو السيرة الذاتية العملياتية والقيادية لزيني في الجيش الإسرائيلي. من بين مناصبه السابقة: مقاتل في وحدة هيئة الأركان، قائد كتيبة 51 في لواء جولاني، قائد وحدة إيجوز، قائد لواء الأسكندرون، رئيس قسم العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، مؤسس لواء الكوماندو وقائده الأول، قائد الفرقة 340، قائد دورة قادة السرايا والكتائب، قائد المركز الوطني للتدريب البري، قائد قيادة التأهيل والتدريب والفيلق الرئاسي ومؤسس لواء الحشمونائيم.