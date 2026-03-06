في توثيق حصري حصلت عليه قناة i24NEWS، يتحدث زعيم المعارضة يائير لابيد عن إقامة "خط أصفر" في لبنان. وقال لابيد: "سيكون من غير اللطيف أن نجرف قريتين أو ثلاث قرى لبنانية - لكنهم جلبوا ذلك على أنفسهم".

"أعتقد أنه في النهاية لن يكون أمامنا مفر سوى محاولة إنشاء نوع من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، ليست كبيرة، شيء مشابه للخط الأصفر في غزة، منطقة نظيفة. كنت اليوم في المطلة وكريات شمونة، لا يمكنهم الاستمرار في العيش هكذا"، قال لابيد.