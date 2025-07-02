حماة: تهجير قسري وتغيير ديموغرافي تحت غطاء الاستثمار الزراعي

قد يعجبك أيضًا -

في تطوّر خطير، كشفت مصادر ميدانية عن تورط جهات رسمية في محافظة حماة السورية، بالتنسيق مع شركة "اكتفاء للاستثمار الزراعي"، في عمليات تهجير قسري تستهدف القرى ذات الغالبية العلوية، وذلك ضمن خطة ممنهجة تحت غطاء "الاستثمار الزراعي".

وبحسب المعطيات، يتم اختيار القرى بعناية بناءً على انتماء سكانها الطائفي، ثم تُوجَّه مجموعات مسلّحة مرتبطة بهيئة "تحرير الشام" لاقتحام المنطقة ونشر الرعب، مما يجبر الأهالي على الفرار وترك منازلهم وأراضيهم.

وعقب التهجير، يُجبر السكان على توقيع عقود استثمار مجحفة مع الشركة، أو تُصادَر أراضيهم لصالح وافدين جدد، تُمنح لهم عقود انتفاع رسمية تحت عنوان "استصلاح زراعي".

حتى الآن، وثّقت المصادر تهجير سكان 23 قرية في ريف حماة الشرقي والشمالي.

شركة "اكتفاء" تروّج لنفسها على أنها كيان خاص يُعنى بالزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الوقائع على الأرض تكشف تورطها في عمليات تهجير منظم تهدف إلى تغيير البنية السكانية للمنطقة.

ما يجري اليوم في ريفي حماة وحمص، بحسب متابعين، لا يمكن وصفه إلا بأنه تغيير ديموغرافي ممنهج، مغلّف بغطاء اقتصادي واستثماري، يصب في مصلحة مشروع سياسي تسعى جهات الأمر الواقع لفرضه بقوة السلاح والعقود المجحفة.