ترامب يأمل توسيع اتفاقيات إبراهيم ويكشف عن موقف السعودية

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الجمعة) إنه يتوقع توسيع اتفاقيات أبراهام. ووضح قائلاً: "السعوديون أشاروا أمس إلى أنهم مهتمون بذلك"، وأضاف: "أعتقد أنه في اللحظة التي سيقومون بذلك - سينضم الجميع".

كما هو معروف، قضية التطبيع مع السعودية وانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام أثيرت أكثر من مرة منذ توقيع الاتفاقيات الأولى خلال ولايته الأولى لترامب. على مر السنين طُرحت عدة أسماء لدول قد تنضم للاتفاق. من بين هذه الدول ذُكرت السعودية وإندونيسيا – رغم أن ذلك لم يتحقق بعد. منذ بداية الحرب قبل عامين، طرحت الرياض مطلب إقامة دولة فلسطينية – قبل أن يتم تنفيذ الخطوة.

مسؤول أميركي رفيع المستوى تطرق إلى هذه القضية الأسبوع الماضي، وقال في حديث مع i24NEWS إن الاتفاق مع حماس ووقف إطلاق النار يفتحان الإمكانيات لاتفاقيات إضافية في إطار اتفاقات إبراهيم. "إندونيسيا، السعودية، الجزائر، سوريا ولبنان قد ينضمون أيضًا إلى الدائرة، وحتى إمكانية لعلاقات رسمية أكثر مع قطر، هذه هي الطريق لتحقيق الاستقرار"، قال.

المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تطرّق إلى القضية أكثر من مرة، وفي نهاية يونيو\حزيران الماضي قال: "أعتقد ستكون هناك إعلان كبير عن دول ستنضم إلى الاتفاقيات". وأكد ويتكوف أن توسيع اتفاقيات أبراهيم ليس هدفًا سياسيًا فقط بل هو أيضًا وسيلة مركزية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وبحسب قوله، تعمل الولايات المتحدة حاليًا مع عدة دول في آنٍ واحد - بعضها مُفاجئ - بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأضاف: "ربما لم يتخيل أحدٌ قط انضمامهم، لكننا نشهد تحولات". "هذه ليست مجرد عملية دبلوماسية، بل هي أيضًا أملٌ في استقرار جديد في الشرق الأوسط".