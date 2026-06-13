أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بأنه تم الإعلان عن جدول مراسم التشييع المرتبطة بالمرشد الأعلى السابق علي خامنئي، والتي ستستمر على عدة أيام في عدد من المدن الإيرانية.

وبحسب التقارير، ستنطلق مراسم الوداع الأولى في 4–5 يوليو\تموز داخل قاعة الصلاة في طهران، حيث ستقام فعاليات رسمية لتوديع الراحل في العاصمة.

وأضافت المصادر أن اليوم التالي سيشهد تنظيم موكب تشييع في طهران، على أن تُستكمل المراسم في 7 يوليو بمدينة قم، التي تُعد من أبرز المراكز الدينية في البلاد.

كما أوضحت التقارير أن المراسم ستُختتم في 9 يوليو\تموز بمدينة مشهد، حيث ستُقام مراسم التشييع الأخيرة، يعقبها الدفن في مرقد الإمام علي الرضا.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية من جهات رسمية مستقلة، فيما تتواصل التغطية الإعلامية للترتيبات المرتبطة بالمراسم.