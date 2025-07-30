اجتماع سوري إسرائيلي جديد في باكو الخميس

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من المتوقع أن يجتمع الوزير الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي غدًا (الخميس) في باكو، عاصمة أذربيجان، مع ممثلين عن حكومة الشرع. هذا وفقًا لمصدر دبلوماسي تحدث لوكالة فرانس برس للأنباء. ومن المتوقع أن يصل الاثنان إلى باكو مباشرة من واشنطن، حيث عُقدت محادثات تنسيقية بين إسرائيل والولايات المتحدة حول عدد من القضايا، بما في ذلك القضية السورية.

بالإضافة إلى هنغبي وديرمر، شارك في النقاش من الجانب الإسرائيلي رئيس الموساد ديدي برنياع والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر. ومن الجانب الأمريكي، حضر نائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجست والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف - الذي سيكون في إسرائيل - ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.

سيُعقد الاجتماع في باكو بعد أسبوع واحد بالضبط من الاجتماع السابق الذي عُقد في باريس. ثم قدّم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السفير توم باراك، تحديثًا عن لقاء ديرمر وهنغبي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأفاد باراك أن الهدف من اللقاء المباشر كان خلق حوار وتهدئة، قائلاً: "هذا بالضبط ما حققناه". وأضاف أن "جميع الأطراف جددت التزامها بمواصلة هذه الجهود".