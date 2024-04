تقارير إيرانية: سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في أصفهان جنوبي طهران

على خلفية هجوم إسرائيلي محتمل لإيران ردا على هجمات الاثنين: أكد التلفزيون الرسمي الايراني الليلة عن وقوع "انفجارات قوية" قرب مدينة أصفهان وسط ايران ومن جانبه ،أعلن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إنه تم "إسقاط عدة أجسام طائرة صغيرة بنجاح بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية.

هذا و صرح مسؤول أمريكي لقناة "الجزيرة" أن "الولايات المتحدة على معرفة بأن إسرائيل شنت هجوما في طهران" في حين صرح مسؤولون إيرانيون لقناة "الحدث "السعودية "توقعنا بأن تنفذ إسرائيل ردها ضد ايران خلال الـ24 ساعة القريبة".

وكانت وسائل اعلامية ايرانية تحدث عن سماع ثلاثة انفجارات ضخمة في مدينة أصفهان بمنطقة شاهين شهر القريبة من مفاعل نطنز، حيث أفادت التقارير عن سماع سكان منطقة زردنجان في أصفهان أصوات عدة انفجارات في الساعة 4:30 صباحًا، بالقرب من المنشأة النووية وأفادت عن إطلاق المضادات الجوية من شرقي مدينة أصفهان صواريخ للتصدي لها.

في حين تحدثت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان والقاعدة الثامنة الجوية في الجيش الإيراني

وفي أعقاب ذلك علقت السطات الايرانية الرحلات الجوية من طهران ومدن ايرانية أخرى.

في حين تحدثت تقارير أخرى عن سماع انفجارات في بابل العراقية والسويداء السورية والتي تحدثت ايضا عن تحليق طيران مكثف في أجواء الموصل وأربيل.

من جانبها نقلت شبكة "اي بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن صواريخا إسرائيلية استهدفت منشأة في ايران".

وتحدثت مصادر عراقية بأن الغارات الجوية في بغداد استهدفت مبنى كان يعقد فيه اجتماع رفيع المستوى يضم عدة مجموعات مدعومة من ايران وأعضاء من الحرس الثوري الإيراني، في حين نفى مصدر أمني لقناة الحدث السعودية عن حدوث أي قصف استهدف الأراضي العراقية.

