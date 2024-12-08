ترامب يعقب على أحداث سوريا: "الأسد هرب لأن روسيا لم تعد تريد حمايته"

رد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، صباح اليوم (الأحد)، على الأحداث التاريخية التي تشهدها سوريا حيث نجحت فصائل المعارضة في إسقاط حكم عائلة الأسد بعد 54 عاما من تولي زمام السلطة.

وقال ترامب: "لقد رحل الأسد. لقد فر من بلاده - حاميته، روسيا، روسيا، روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، لم تعد مهتمة بحمايته بعد الآن. لم يكن هناك سبب لوجود روسيا هناك من البداية. لقد فقدوا كل اهتمامهم بسوريا بسبب أوكرانيا، حيث ما يقرب من 600 ألف جندي روسي جرحى أو قتلى، في حرب لم يكن من المفترض أن تبدأ أبدًا، ومن الممكن أن تستمر إلى الأبد".

وقال ترامب أيضًا: "روسيا وإيران في حالة ضعف في الوقت الحالي، أحدهما بسبب أوكرانيا والاقتصاد السيئ، والآخر بسبب إسرائيل ونجاحها القتالي. وأيضا يرغب زيلينسكي وأوكرانيا في التوصل إلى اتفاق ووقف الجنون".

وتابع "لقد فقدوا 400 ألف جندي مثير للسخرية، والعديد من المدنيين الآخرين. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وبدء المفاوضات. يتم إهدار الكثير من الأرواح وهذا غير ضروري للغاية، ويتم تدمير الكثير من العائلات، وإذا استمر هذا، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع. سيتحول إلى شيء أكبر بكثير، وأسوأ من ذلك بكثير أنني أعرف فلاديمير جيدًا، وهذا هو وقته للتحرك، والعالم ينتظر".