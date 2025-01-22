"لماذا يجب أن نشك؟": في الفندق الإسرائيلي الذي أقام به قاضي عبد العزيز يحاولون استيعاب ما حدث

وقع هجوم طعن أمس (الثلاثاء) في شارع نحلات بنيامين في تل أبيب، أصيب فيه أربعة أشخاص. منفذ الهجوم قاضي عبد العزيز، مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 عاما، حامل البطاقة الخضراء، وصل إلى إسرائيل قبل ثلاثة أيام، وكان يقيم في فندق مركزي ومشهور في المدينة، وفي حديث مع سيفان سيساي من i24NEWS العبرية، أوضح ممثل من الفندق المعني: "لقد نام لدينا، وهو سائح أمريكي، وكان هنا لبضعة أيام. لم يكن بإمكاننا أن نعرف أن ذلك سيحدث، الشاباك لم يشتبه فيه، فلماذا نفعل ذلك؟"

وكما ذكرنا، أصيب أربعة أشخاص في الهجوم وتم نقلهم إلى مستشفى إيخيلوف في المدينة. وأفاد المستشفى أن أحدهم وصل في حالة متوسطة حتى خطيرة، مصاباً بطعنة في رقبته، وتم نقله إلى غرفة العمليات. وقد وصل في وقت لاحق ثلاثة جرحى آخرين، وحالتهم متوسطة حتى خفيفة. وتم تحييد المنفذ على الفور في المكان.

منفذ الهجوم، يحمل البطاقة الخضراء الأمريكية والجنسية المغربية، وصل إلى إسرائيل قبل ثلاثة أيام على متن رحلة وصل من بولندا وادعى أنه جاء إلى إسرائيل في رحلة مدتها أربعة أيام. وقام في الآونة الأخيرة بنشر العديد من المنشورات على حسابه في الفيسبوك، تتناول الوضع في قطاع غزة. وباركت حماس الهجوم.

وذكر الشاباك: "عندما دخل الشخص المذكور إلى إسرائيل، خضع لتقييم أمني شمل التحقيق معه، إضافة الى فحوصات إضافية، تقرر في نهايتها عدم وجود أي معلومات تشكل حجة وسبب لمنع دخوله إلى إسرائيل من منطلقات أمنية. سيتم التحقيق في الحدث".