ترامب يهاجم إلهان عمر بعد حادثة رشّها بمادة كيميائية: "إنها محتالة"

ردّ رئيس الولايات المتحدة صباح اليوم (الأربعاء) على الاعتداء على النائبة إلهان عمر من ولاية مينيسوتا، قائلاً: "لا أفكر بها. أعتقد أنها محتالة".

وقع الاعتداء أمس في اجتماع لسكان شمال مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعد وقت قصير من انتقاد النائبة، التي هاجرت إلى الولايات المتحدة من الصومال، لسياسة ترامب المتعلقة بالهجرة، ودعوتها إلى حلّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE). حينها، اندفع رجل يجلس في الصف الأمامي نحوها، وأخرج حقنة صغيرة، ورشّ ملابسها بسائل، بحسب الخبراء، يحتوي على تركيز عالٍ من الخل.

سيطر عليه رجال الأمن وأخرجوه من القاعة، لكن قبل ذلك ظهرت عُمر وهي ترد بسرعة، تندفع نحوه بنفسها وتصرخ: "يا حقير لعنة عليك!". أحد الحاضرين شهد أنها لكمته أو حاولت ذلك. عادت لاحقًا إلى المسرح وأصرّت على مواصلة حديثها كالمعتاد قائلةً: "سنواجه أي شيء يحاولون فعله بنا. لا تدعوهم يستمتعون بالعرض". أُلقي القبض على المشتبه به في مكان الحادث واحتُجز في مركز الشرطة بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة.

مراسلة قناة ABC News، رايتشل سكوت، أفادت هذا الصباح في حسابها على منصة X أنها سألت ترامب إذا كان قد شاهد الفيديو الذي تم فيه رش عمر، إحدى الناشطات البارزات في اليسار التقدمي في الولايات المتحدة. وبحسبها، أجاب: "لا. أنا فعلاً لا أفكر في ذلك. ربما هي رشّت نفسها، لأنني أعرفها". وأضافت المراسلة في تغريدتها: "سألت مرة أخرى إذا كان قد شاهد الفيديو". فأجاب ترامب: "لم أشاهد ذلك. لا، لا. آمل أنني لست مضطراً لعناء القيام بذلك".

في وقت سابق، في الليلة بين الأحد والإثنين، أثار حاكم مينيسوتا، تيم والتز، موجة من ردود الفعل والجدل، عندما قارن تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية في مينيسوتا بالهولوكوست وبكتاب "مذكرات فتاة صغيرة" لآن فرانك، وذلك عقب حادثة إطلاق النار القاتل الثانية التي شاركت فيها الشرطة في مينيابوليس. ويُشار إلى أن هذه الأحداث هي جزء من توتر مستمر حول قوانين الهجرة في مينيسوتا، والتي شملت سابقًا حادثة إطلاق نار أُصيبت فيها امرأة.