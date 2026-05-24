مصر و13 دولة عربية وإسلامية تدين سفارة أرض الصومال في القدس

أعربت مصر والأردن والسعودية وقطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا وعدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، إلى جانب السلطة الفلسطينية، عن رفضها لإعلان إقليم صوماليلاند نية فتح سفارة له في القدس.

وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الموقعة، أكدوا فيه أن هذه الخطوة “غير قانونية وغير مقبولة”، وتمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد البيان على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، مع رفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدته أو تقويض سيادته.

كما اعتبرت الدول الموقعة أن أي تحرك دبلوماسي يتعلق بفتح بعثات أو سفارات في مدينة القدس يخالف القرارات الدولية التي تحدد الوضع القانوني للمدينة، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب الخطوات الأحادية التي قد تزيد من التوتر الإقليمي.

ويأتي هذا الموقف في إطار تنسيق دبلوماسي بين عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن القضايا المرتبطة بالقدس وتطورات القرن الأفريقي.