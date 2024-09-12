مسؤول من جنوب سوريا يحذر بمحادثة نادرة: "الحوثيون في طريقهم لحدود الجولان وهناك أنفاق للتهريب من الأردن"

نشرت مساء اليوم في النشرة الرئيسية في القناة العبرية محادثة خاصة مع مسؤول جنوب سوريا تحدث مع i24NEWS وقال إنه "في الأيام الأخيرة وصل ناشطون حوثيون من العراق إلى جنوب سوريا لفتح جبهة إطلاق نار جديدة لمسيرات ضد إسرائيل".

وفي الواقع، ظاهرة تهريب الأسلحة من سوريا إلى الأردن- ومن الأردن إلى إسرائيل هي مهمة إيرانية يدركها الجيش الإسرائيلي جيدا. ووفقا للمسؤول "الأمر يجري تماما بالضبط كما في قطاع غزة، فمن تحت الحدود الأردنية توجد أنفاق يستخدمها الإيرانيون لتهريب الأسلحة التي تصل إلى الضفة الغربية وإلى عناصر في الأردن يعملون على تقويض حكم العائلة المالكة الهاشمية".

ولفت المسؤول إلى أن السلطات السورية أبلغت أطرافا في إسرائيل عن هذه الأنفاق، إلا أن أحدا من المسؤولين لم يهتم بموضوع هذه الأنفاق، وقال إنه بالمنطقة الحدودية بين محافظة السويداء والأردن يوجد عدد من الحراس من الجيش السوري على الحدود، لكن هؤلاء للتغطية فقط، إنما القائمين على هذه النقاط العسكرية هم الإيرانيين عن طريق حزب الله تحديدا.

وعن طريقة التهريب يروي "يأتون بالسيارات 4x4 والمحملة بالأسلحة ويمكثون فترة محددة في هذه المناطق ثم تعود السيارات وهي فارغة".وأشار إلى أنه "يوجد هناك ضباط أردنيين وشيوخ قبائل أردنيين متواطئين مع المهربين مقابل مبالغ مالية ضخمة تدفعها لهم ايران وحزب الله".