الصين تعارض || هل يكون دمج المقاتلين الأجانب ذوي الخلفية الجهادية خطوة نحو استقرار هش في سوريا، أم انفجار مؤجل؟

في تحوّل لافت وغير مسبوق، أعلنت القيادة السورية الجديدة وبموافقة امريكيه عن تشكيل الفرقة 84 داخل الجيش السوري، تضم في صفوفها 3500 مقاتل اجنبي الذين كانوا سابقًا جزءًا من تنظيمات مصنفة متشددة... ومعظمهم من الإيغور التركستان. والتي ستتمركز بين إدلب واللاذقية.

لكن خلف هذا القرار، تبرز تساؤلات كبيرة حول العقيدة القتالية للجيش السوري الجديد. فبينما كان الجيش السوري طوال عقود رمزًا لهوية وطنية جامعة، تحذر جهات حقوقية ومحللون من أن انخراط مقاتلين أجانب، يحملون خلفيات أيديولوجية إسلامية متشددة، قد يعني أن العقيدة الوطنية باتت تُستبدل بعقيدة دينية عقائدية.

الصين، من جهتها، أبدت رفضًا واضحًا، وقالت إن وجود عناصر من الحزب الإسلامي التركستاني في وحدات عسكرية سورية يُعد "تهديدًا مباشرًا"، بينما تتريث الدول الأوروبية في إبداء موقف رسمي، فأي مستقبل ينتظر الجيش السوري حين تتبدل هويته من الانتماء الوطني... إلى الطاعة العقائدية؟ وهل يكون دمج المتشددين خطوة نحو استقرار هش، أم انفجار مؤجل؟