إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تأمر بتصفية أربع شركات لها علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية

أمرت المستشارة القانونيّة للحكومة غالي بهراف ميارا بتصفية أربع شركات لها علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية-الشق الشمالي، فيما يندرج بإطار محاربة الإرهاب بالوسائل الاقتصاديّة أيضًا، وفق بيان نظرا لإدراجها وفقا للقانون الإسرائيلي كحركة إرهابية، وتم حلّ الشركات.

قامت سلطة التنظيمات في وزارة العدل بناء على توجيهات المستشارة القانونيّة للحكومة، بتقديم طلبات إصدار أوامر حلّ الشركات إلى المحاكم المركزيّة المختصّة لكل من "مؤسسة النقب للأرض والإنسان"، مؤسسة "البلاغ للإعلام"، جمعية "زهرة الكرمل"- حيفا، وشركة "الرسالة للنشر والإعلام"، وذلك نظرًا لارتباط هذه الشركات بالحركة الإسلامية- الشق الشمالي، ومن بعد إعلان وزير الأمن أن الحركة الإسلاميّة-الشق الشمالي منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقد وافقت المحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة المركزية في حيفا على الطلب وأمرت بحلّ الشركات.

ومن المتوقع أن يتم قريبًا تقديم طلبات الحلّ ضدّ شركات اقتصاديّة إضافية بسبب ارتباطها بتنظيمات وصفت بأنها تنظيمات إرهابية، وفق البيان الصادر عن مكتب المستشارة القضائية.