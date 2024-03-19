إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تأمر بتصفية أربع شركات لها علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية

أمرت المستشارة القانونيّة للحكومة غالي بهراف ميارا بتصفية أربع شركات لها علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية، فيما يندرج بإطار محاربة الإرهاب بالوسائل الاقتصاديّة أيضًا، وتم حلّ الشركات

i24NEWS
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مؤيدون ينتظرون وصول الشيخ رائد صلاح زعيم الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل إلى أم الفحم بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية 13 ديسمبر 2021
مؤيدون ينتظرون وصول الشيخ رائد صلاح زعيم الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل إلى أم الفحم بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية 13 ديسمبر 2021Flash90

أمرت المستشارة القانونيّة للحكومة غالي بهراف ميارا بتصفية أربع شركات لها علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية-الشق الشمالي، فيما يندرج بإطار محاربة الإرهاب بالوسائل الاقتصاديّة أيضًا، وفق بيان نظرا لإدراجها وفقا للقانون الإسرائيلي كحركة إرهابية، وتم حلّ الشركات.

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قامت سلطة التنظيمات في وزارة العدل بناء على توجيهات المستشارة القانونيّة للحكومة، بتقديم طلبات إصدار أوامر حلّ الشركات إلى المحاكم المركزيّة المختصّة لكل من "مؤسسة النقب للأرض والإنسان"، مؤسسة "البلاغ للإعلام"، جمعية "زهرة الكرمل"- حيفا، وشركة "الرسالة للنشر والإعلام"، وذلك نظرًا لارتباط هذه الشركات بالحركة الإسلامية- الشق الشمالي، ومن بعد إعلان وزير الأمن أن الحركة الإسلاميّة-الشق الشمالي منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب. 

وقد وافقت المحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة المركزية في حيفا على الطلب وأمرت بحلّ الشركات.

ومن المتوقع أن يتم قريبًا تقديم طلبات الحلّ ضدّ شركات اقتصاديّة إضافية بسبب ارتباطها بتنظيمات وصفت بأنها تنظيمات إرهابية، وفق البيان الصادر عن مكتب المستشارة القضائية.

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