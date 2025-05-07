د. مهند حافظ اوغلو:"من يكسب سوريا سيتمكن بالتحكم بالمنطقة لقرن من الزمن .. ومفاجئات كثيرة مع زيارة ترامب"

على ضوء التوتر والصراعات الإقليمية على سوريا، شدد المحلل التركي د.مهند حافظ اوغلو أن :"من يكسب سوريا خلال هذه المرحلة سيتمكن بالتحكم بتوجهات المنطقة لقرن من الزمن" موضحا أن "دور روسيا ليس إيجابيا في الملف السوري" وهناك "مفاجئات كثيرة ننتظرها مع زيارة ترامب للمنطقة" لمشاهدة المداخلة كاملة في الفيديو:

وشدد حافظ أوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن ":"من يكسب سوريا في هذه المرحلة سيتمكن بالتحكم بتوجهات المنطقة لقرن من الزمن، الفترة القادمة ستكون صعبة وملتهبة في كافة الاتجاهات". مشيرا الى إمكانية حدوث محاولات إيرانية لزعزعة الاستقرار وشدد على أن أغلب الأطراف تريد الشرع رئيسا لسوريا رغم خلفيته الجهادية".

وتابع "نحن في مرحلة كسر عظم إما أن تربح الدول الغربية وتركيا والدول العربية أو أن تخسر المرحلة من جديد لصالح ايران، وهذا أمر لا يمكن القبول به بعد التخطيط لإسقاط النظام السوري على مدار خمس سنوات".

وشدد على أن ليس فقط ايران من لا يريد "استقرار سوريا ، روسيا تلعب دورا ليس إيجابيا أيضا، فروسيا تريد موطئ قدم أوسع لها في سوريا ويبدو أن الرئيس الشرع ليس منفتحا على هذا ، وبالتالي فإن من بين المواضيع التي تحدث بها بوتين ونتنياهو أنه يجب على روسيا أن تكون عاملا إيجابيا في الملف السوري لأن ذلك ينعكس على إسرائيل بشكل أساسي وبالتالي فإن كل ما تقوم به إسرائيل اليوم هي لتسريع هذا الموقف من خلال سوريا والدول الداعمة لها، أنقرة بشكل أساسي للذهاب نحو تطبيع بارد ، وأظن أن القادم به مفاجآت كبيرة خصوصا بعد زيارة ترامب للمنطقة حيث سنشهد الكثير من التغييرات والمفاجآت وبنفس الوقت الكثير من التصعيدات"

رابط الحلقة كاملة: