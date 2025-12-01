الرئيس هرتسوغ في أول تعليق له على العفو: "سآخذ بعين الاعتبار فقط مصلحة الدولة"

• هرتسوغ: "أمامي فقط دولة إسرائيل ومصلحتها، خطاب عنيف لا يؤثر عليّ. من الواضح لي أنها تثير قلق العديد من الأوساط".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة يتسحاق "بوجي" هرتسوغ
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة يتسحاق "بوجي" هرتسوغLeib Abrams/Flash90

بعد حوالي أربع وعشرين ساعة من الكشف في قناة i24NEWS عن أن رئيس الحكومة قدّم طلب عفو وأثار عاصفة في الساحة السياسية والجمهور الإسرائيلي، تطرق الرئيس الإسرائيلي  يتسحاق هرتسوغ اليوم (الاثنين) لأول مرة إلى الطلب.

في كلمته، وعد الرئيس بأن طلب العفو "سيُعالَج بأفضل وأدق طريقة ممكنة. سأضع نصب عيني فقط مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي، ولن أراعي سوى دولة إسرائيل ومصلحتها".

وتحدث الرئيس أيضًا عن الجدل الدائر بين الجمهور والنظام السياسي، وعن الاستقطاب الذي نشأ في المجتمع الإسرائيلي عقب محاكمة نتنياهو: "من الواضح لي أن (طلب العفو) يُثير جدلاً واسعًا في البلاد. الخطاب العنيف لا يُؤثر عليّ، والخطاب المحترم يُثير النقاش. أدعو الشعب الإسرائيلي للتعبير عن رأيه في هذا الشأن، ولكن بما يتناسب مع ذلك".

شكيب شنان يحلل مساعي نتنياهو لنيل العفو من الرئيس هرتسوغ

كما هو معلوم، في أعقاب طلب العفو الذي قدمه رئيس الحكومة نتنياهو، دعا أعضاء الائتلاف الحكومي الرئيس للاستجابة إيجاباً لطلبه، بينما قالت أصوات في المعارضة إن الموافقة على العفو لا يمكن أن تأتي دون اعتراف بالذنب واعتزال نتنياهو الحياة السياسية. كذلك، تجمع عشرات المتظاهرين أمام منزل الرئيس في تل أبيب وطالبوه برفض طلب العفو.

