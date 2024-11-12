تقرير: خطة حماس وفتح لليوم التالي للحرب على غزة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الصباح (الثلاثاء) أن الحركتين الفلسطينيين الرئيسيين، حماس وفتح، تجتمعان حول خطة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب. والنقطة الرئيسية في المحادثات: لن يكون أي منهما مسؤولاً بشكل مباشر عن القطاع .

وقال مسؤولون فلسطينيون وعرب كبار لصحيفة وول ستريت جورنال إن المسؤولين الفلسطينيين من كلا الحركتين، المنافستين اللدودتين لسنوات عديدة، توصلتا إلى توافق في الآراء لإنشاء لجنة فلسطينية خارجية غير سياسية، والتي ستركز على إدارة المساعدات وإعادة إعمار القطاع. ويزيل اتفاقهما عقبة محتملة أمام خطة ما بعد الحرب التي تناقشها الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تقضي بتشكيل حكومة مؤقتة من الخبراء في غزة إلى أن تستقر بما يكفي لإجراء انتخابات.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، في مقابلة، إن "حماس منفتحة على إمكانية تشكيل لجنة غير مرتبطة بالفصائل الفلسطينية". ويقول مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية إن الأمر نفسه ينطبق على فتح.

وقد تمت مناقشة اقتراح إنشاء لجنة غير سياسية للمساعدة وإعادة الإعمار في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر في اجتماع بين كبار مسؤولي حماس حسام بدران وخليل الحية، كبير مفاوضي الحركة، ومن قادة فتح حضر عزام الأحمد ومحمود العالول لكن المحادثات لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشكيل الحكومة. وقال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية: "هناك تخوف من أن تتعامل القوى الدولية بشكل مباشر مع اللجنة التي تتجاوز السلطة الفلسطينية بالكامل".

وقال محمود الهباش، أحد كبار مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن الطبيعة غير المحددة للجنة المقترحة تعني أن "حماس ستضطر إلى الاعتراف بأنها فشلت في إدارة القطاع". ورغم ذلك أضاف الهباش أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق تفصيلي بشأن عمل اللجنة. وتختلف حماس وفتح حول مدى مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارتها.