نتنياهو يقلع إلى واشنطن: "سأعرض على ترامب مبادئي للتفاوض مع إيران"

غادر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي غداً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح نتنياهو قبل المغادرة أن النقاش سيركز على قطاع غزة، الوضع الإقليمي، وبالأخص إيران، مؤكداً أنه سيعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع طهران "هامة لمن يسعى للسلام والأمن في الشرق الأوسط".

وأفادت مصادر مقربة من نتنياهو أنه من المتوقع أن يعرض أمام ترامب معلومات حول إعادة بناء البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، في حين يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يميل إلى خيار شن هجوم على إيران، ويأمل في دفع هذه الخطوة خلال زيارته.

وغابت عن الرحلة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، التي قد تنضم لاحقاً إلى مؤتمر لجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية (أيباك). كما سينضم السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي إلى الرحلة، معلقاً أن ذلك يعني وصوله إلى واشنطن بشكل أسرع.

خلال غياب نتنياهو، سيتولى وزير الأمن يسرائيل كاتس رئاسة جلسات الكابينيت الأمني، فيما سيتولى الوزير ليفين إدارة اجتماعات الحكومة، بعد موافقة الحكومة على الترتيب المؤقت.

من جهتها، حذرت إيران من أي عدوان محتمل، مؤكدة أن أي هجوم من أي جهة سيكون له رد قوي. كما شددت على حرصها على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن رفع العقوبات الاقتصادية، فيما يسعى نتنياهو لتحذير الإدارة الأمريكية من مخاطر الاتفاقات الضيقة مع طهران التي لا تتناول التهديدات الإضافية، بما في ذلك تطوير الصواريخ الباليستية.

من المقرر أن يصل نتنياهو إلى واشنطن حوالي الساعة 00:40 (بتوقيت إسرائيل) ليلة الثلاثاء–الأربعاء، ولن تكون هناك اجتماعات أخرى محددة خلال الزيارة، كما لن يرافقه ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي.