الوسطاء لويتكوف: "غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع تعيق التقدم بالخطة"

مسؤولون كبار من قطر، مصر وتركيا يريدون من إسرائيل تقليص الغارات الجوية على القطاع • تم نقل قائمة بأشخاص فلسطينيين إلى إسرائيل لغرض تشكيل حكومة التكنوقراط في القطاع •

عميحاي شتاين
عميحاي شتاين  ■ المراسل المختص بالشؤون الديبلوماسية في القناة العبرية
دقيقة 1
أمير قطر، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، رئيس مصر السيسي، رئيس تركيا أردوغان، في قمة شرم الشيخ، 13/10/2025
أفاد المراسل الدبلوماسي للقناة العبرية، عميحاي شتاين، مساء اليوم (الاثنين)، أن مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك تحدثوا مع مبعوث ترامب، ويتكوف، قائلين: "إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تعرقل التقدم بالخطة في غزة". ويطالب الوسطاء إسرائيل بتقليص غاراتها الجوية على قطاع غزة.

في هذا السياق، تم تسليم إسرائيل قائمة بأسماء شخصيات فلسطينية من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط ستدير قطاع غزة. حالياً، تقوم جهات إسرائيلية، من بينها الموساد والشاباك، بدراسة القائمة. وأوضحت إسرائيل: "ليسوا من عناصر السلطة الفلسطينية أو حماس".

من يحكم غزة؟ إسرائيل تتسلّم قائمة مرشحي هيئة التكنوقراط المقترحة لإدارة القطاع

الوسطاء يأملون أن تنتهي إسرائيل من مراجعة القائمة والموافقة عليها، أو على أجزاء منها على الأقل، قبل لقاء ترامب-نتنياهو.

