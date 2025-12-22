الوسطاء لويتكوف: "غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع تعيق التقدم بالخطة"

أفاد المراسل الدبلوماسي للقناة العبرية، عميحاي شتاين، مساء اليوم (الاثنين)، أن مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك تحدثوا مع مبعوث ترامب، ويتكوف، قائلين: "إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تعرقل التقدم بالخطة في غزة". ويطالب الوسطاء إسرائيل بتقليص غاراتها الجوية على قطاع غزة.

في هذا السياق، تم تسليم إسرائيل قائمة بأسماء شخصيات فلسطينية من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط ستدير قطاع غزة. حالياً، تقوم جهات إسرائيلية، من بينها الموساد والشاباك، بدراسة القائمة. وأوضحت إسرائيل: "ليسوا من عناصر السلطة الفلسطينية أو حماس".

الوسطاء يأملون أن تنتهي إسرائيل من مراجعة القائمة والموافقة عليها، أو على أجزاء منها على الأقل، قبل لقاء ترامب-نتنياهو.