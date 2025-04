ترامب: "إذا تطلب الأمر عملاً عسكرياً في إيران، فإن إسرائيل ستقوده"

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هجسيت صباح اليوم (الخميس) إن القرار بشأن القيام بعمل عسكري ضد الولايات المتحدة يعود لإيران. يأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الليل: "إذا تطلب الأمر عملاً عسكرياً فإننا سنتخذه - وسوف تشارك إسرائيل فيه وستقوده".

وعلى هذه الخلفية، تهدف إدارة ترامب إلى دفع المحادثات النووية مع طهران وحل الصراع سلميا. وفي الشهر الماضي، أفادت التقارير أن ست قاذفات من طراز بي-2 تم ​​نقلها إلى قاعدة عسكرية أميركية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي. ويأتي ذلك على خلفية الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن وتصاعد التوترات مع إيران. وأكد هجسيت أن هذه الخطوة بمثابة رسالة إلى طهران.

