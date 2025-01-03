تقرير: إسرائيل تطالب بالجنود الأسرى في المرحلة الأولى ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن

تتعارض المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن مع المطالب الإسرائيلية الجديدة، بحسب ما قاله مسؤول فلسطيني كبير لوكالة "شهاب" ولو توصل الجانبان إلى "نصف اتفاق" لكانت إسرائيل قد فرضت شرطين إضافيين. الأول يتعلق بضم 11 جنديا لم يتأثروا بالشروط السابقة. وتقول حماس إنها مستعدة لمناقشة هذا الطلب، لكنها تحذر من أنه سيكون له "ثمن خاص". ويتعلق المطلب الإسرائيلي الثاني بالحصول على قائمة شاملة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة.

ويقول المسؤول الفلسطيني إن "حماس تزعم أنها لا تستطيع تقديم مثل هذه القائمة بسبب الحرب"، مشدداً على أن "المفاوضات تتقدم ببطء شديد بسبب الظروف الإسرائيلية الجديدة".

ومن المقرر أن تستمر المناقشات في نهاية هذا الأسبوع في قطر. وقال المسؤول الفلسطيني إنه يأمل في تحقيق "تقدم كبير" في حين أثار مخاوف حماس من رؤية "إسرائيل تعدل مواقفها في اللحظة الأخيرة".

وتأتي هذه المعلومات فيما من المقرر أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات. ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقفه، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن الأحياء.