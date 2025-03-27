ما هو المقابل الذي سيطلبه ترامب من اردوغان لتحسين العلاقات بين البلدين؟

على خلفية إجراء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات في واشنطن، صرح الخبير بالشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي "أن إدارة دونالد ترامب تتعامل بشكل مختلف تماما مع تركيا، وتطرق الى مقابل سيطلبه ترامب من تركيا. لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو

وقال عباس خلال مداخلته:" تعتمد علاقة ترامب مع تركيا على قوة الموقف الأمريكي ، ويمكن أن نذكر بقضية اندرو برونسون الأمريكي الذي اعتقل بتركيا على مدار عامين، وأصر أردوغان على عدم الإفراج عنه، ما أدى الى فرض ترامب عقوبات على الاقتصاد التركي والتي أطاحت بالليرة التركية الى أدنى مستوياتها الى أن رضخ اردوغان وأفرج عن القس، وفرض ترامب عقوبات على تركيا بسبب التدخلات التركية في شمال سوريا وصرح ’سأدمر الاقتصاد التركي’، وبعدها جرى اتفاق"

وشدد عباس على أن "ترامب اليوم رغم إشادته بأردوغان، إلا أنه لن يفتح صفحة جديدة مع الرئيس التركي دون مقابل، المقابل الأول هو عدم تحول سوريا الى مرتع للإرهاب، هو لا يريد ان تعود التنظيمات المتطرفة الى نشاطها من جديد في سوريا، ويريد ضمانات تركيا في هذا الإطار، تضمن ذلك.

وبالإضافة التي تحسين العلاقات الأمريكية ورفع العقوبات عن سوريا، من الممكن أن تلعب تركيا في هذا الإطار بالتعاون مع الولايات المتحدة ، إضافة الى ضمان عودة ايران الى الداخل السوري، إضافة الى تتواجد روسيا بالشكل الذي يقلق الولايات المتحدة، وهذا سيتعارض مع ما تريده إسرائيل التي تعتقد ان الوجود الروسي يحجم تركيا، نحن أمام ملف معقد نوعا ما، وأعتقد أن بداية العلاقات بين روبيو وفيدان ستكون مهمة لتأسيس المرحلة القادمة من استراتيجية العلاقات القادمة التركية الأمريكية".

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