تقرير : إحباط خطة إيرانية لتطوير قنابل من شأنها تعطيل شبكة الكهرباء في إسرائيل

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أفاد المعلق ديفيد إغناتيوس اليوم (السبت) في صحيفة واشنطن بوست أن الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يركز فقط على تدمير المنشآت النووية، بل شمل أيضًا مشاريع تطوير أسلحة النبض الكهرومغناطيسي. صُمم هذا النوع من الأسلحة لشلّ شبكات الكهرباء والاتصالات.

صرح مسؤول إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست أنه في الساعات الأولى من الحرب، تم اغتيال جميع علماء الفيزياء الإيرانيين من الصفين الأول والثاني وغيرهم من العلماء النوويين، بالإضافة إلى معظم علماء الصف الثالث. وزعم المصدر: "هذه خسارة فادحة، وتعتقد إسرائيل أنها ستثني العلماء الإيرانيين الشباب عن المشاركة في برنامج اتضح أنه حكم بالإعدام".

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة: "بإقصاء كبار العلماء الإيرانيين، تعتقد إسرائيل أنها أوقفت خطط تطوير أسلحة النبض الكهرومغناطيسي والاندماج النووي".

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست": "إيران لم تعد دولة على عتبة امتلاك السلاح النووي، إيران تحتاج الآن لسنة واحدة على الأقل وحتى سنتين لبناء سلاح نووي قابل للنقل، وذلك بافتراض أنها ستتمكن بطريقة ما من إخفاء أنشطتها".

وجاء في التقرير أن "الضربات المنسقة التي استهدفت النخبة العسكرية والعلمية الإيرانية مثّلت عرضًا مذهلاً لجمع المعلومات الاستخبارية وتحديد الأهداف، لكنها أظهرت أيضًا قدرة على تنسيق تدفقات متنوعة من البيانات المعقدة، على مستوى قد يكون غير مسبوق في الحروب. وتصف المصادر الإسرائيلية والأمريكية هذا الهجوم بأنه حرب جوية، وحرب تجسس، وحرب خوارزمية في آن واحد".