السعودية تستقبل كبار الدبلوماسيين العرب والأوروبيين لحضور قمة اقتصادية واجتماعات بشأن الأوضاع في غزة

من المتوقع أن يبدأ كبار الدبلوماسيين العرب والأوروبيين الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض نهاية هذا الأسبوع الجاري لحضور قمة اقتصادية واجتماعات بشأن حرب غزة.

ويتضمن برنامج المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص، الذي يستمر يومين، والذي من المقرر أن يبدأ الأحد الوشيك في الرياض، مداخلات لوزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وتركيا.

ومن المتوقع أن تجمع جلسة مخصصة لغزة، الاثنين الوشيك، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومنسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاغ.

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني هو من بين المسؤولين الأوروبيين الذين سيزورون العاصمة السعودية خلال القمة لمناقشة الحرب، التي اندلعت مع هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

ويشير مصدر دبلوماسي إلى أن “المباحثات مع النظراء الأوروبيين والأميركيين والإقليميين حول غزة والوضع الإقليمي من المقرر عقدها في الرياض”. وقال المتحدث سيباستيان فيشر إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من المقرر أن تصل، الاثنين الوشيك، للقاء المسؤولين، بمن فيهم كاج والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة.

وقال فيشر في مؤتمر صحفي عقد في برلين اليوم الجمعة "إن الزيارة تهدف إلى العمل على العديد من النقاط الساخنة للأزمة في الشرق الأوسط، وخفض التصعيد والتقدم نحو مستقبل سلمي". وأضاف: "كما تعلمون جميعاً، فإن لدول الخليج أيضاً دوراً مهماً تلعبه في هذا الصدد". وتستضيف قطر، جارة السعودية، مكتبا سياسيا لحماس وتوسطت في محادثات لم تسفر بعد عن وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح العديد من الرهائن الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. لم تعترف المملكة العربية السعودية مطلقًا بإسرائيل، ولكن قبل هجوم حماس، كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمل أن تفعل ذلك كجزء من صفقة تاريخية من شأنها أيضًا أن تعزز الرياض وواشنطن شراكتهما فيما يتعلق بالأمن.