حماس منفتحة على هدنة في غزة لمدة خمس سنوات وإطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة

أعلنت حركة حماس استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يضمن استمرار سيطرتها على القطاع غزة، وفقًا لما ذكره مصدر لوسائل إعلام دولية. ويشمل الاتفاق هدنة دولية مضمونة لمدة خمس سنوات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة.

تأتي هذه المحاولة الأخيرة لوقف إطلاق النار في أعقاب اقتراح إسرائيلي رفضته حماس في وقت سابق من أبريل/نيسان، واصفةً إياه بأنه "جزئي"، وحثّت على اتفاق "شامل" لوقف الحرب التي أشعلها هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتطالب إسرائيل بإعادة جميع الرهائن الذين أُسروا في هجوم 2023، ونزع سلاح حماس، وهو ما رفضته حماس باعتباره "خطًا أحمر".

وتضمن عرض إسرائيلي سابق، رفضه الفلسطينيون، وقف إطلاق نار لمدة 45 يومًا مقابل إعادة 10 أسرى أحياء. وبعد أكثر من شهر من الهجوم الإسرائيلي المتجدد على غزة بعد هدنة استمرت شهرين، قال مسؤول في حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع إن وفد الحركة في القاهرة سيناقش "أفكارا جديدة" بشأن وقف إطلاق النار.