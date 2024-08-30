تقرير: "لا توجد فرصة لحرب واسعة النطاق في المنطقة وحجم النشاط الأميركي في المنطقة اعطى مفعوله"

نشرت صحيفة الأخبار، اللبنانية ، اليوم الجمعة، مقالاً بعنوان "الحرب الواسعة معلّقة حتى إشعار آخر"، جاء فيه أن "لا يمكن التقليل من حجم التدهور الأخير الذي سبق ردّ إسرائيل وحزب الله، لكن في الوقت نفسه كان الانطباع السائد لدى دوائر ديبلوماسية غربية أن لا جنوح نحو الحرب في الوقت الراهن، في موازاة تفعيل الحركة الديبلوماسية الغربية تجاه لبنان وإسرائيل" وتابع "ثمة انطباع سبق الردّين، أن الحرب لن تقع، ومن وجهة النظر الغربية فإن حجم النشاط الأميركي في المنطقة لا بدّ أنه اعطى مفعوله"

واشار المقال إلى أن "إيران وحزب الله كانا يعوّلان على ما يمكن تحصيله في التفاوض والاتصالات. وهذه نقطة يمكن أن ينبى عليها مستقبلاً، وهي لا تزال قائمة رغم جولات العنف المتبادلة لأن ما يمكن تحقيقه في التفاوض قد لا يتم من خلال المعارك العسكرية.

واضافت "الأخبار" أن "الحرب الواسعة متوقفة على نقاط عالقة لا تنحصر فحسب بالانتخابات الأميركية، رغم أنها في قمة هذه النقاط. ومنها تعامل إسرائيل مع الملف الفلسطيني برمّته من غزة الى الضفة الغربية، وليس على القطعة، ومع ملف حزب الله في لبنان. الإحاطة الشاملة تعني أن إسرائيل تستفيد من فرصة خلقتها حرب غزة لوضع يدها على الملف الفلسطيني بساحاته وحيثياته. وترى في حرب الإسناد من جنوب لبنان مناسبة كذلك لنقل الوضع الجنوبي الى مرحلة أخرى، تتعدى التهدئة الظرفية التي يمكن أن تنتج من أيّ تسوية موقتة".

وكانت لبنان قد رحبت بالتمديد للقوات الدولية، لكن التمديد لا يحمل في طيّاته أيّ تحول إيجابي في مسار الحدث الجنوبي كي يبنى عليه مستقبلاً. حتى إنه لم يحتج الى خوض معركة حوله كما حصل في السنوات الأخيرة. لا التمديد قادر أن يوقف احتمالات الحرب.

وفي السياق أفادت مصادر، أمس الخميس، لقناة "الميادين" اللبنانية، أن "هناك تأكيداً من داخل إسرائيل بأن حزب الله نجح فعلياً وبالتأكيد في ضرب الوحدة 8200 في قاعدة جيلوليت - مساعدة في إطلاق ست طائرات بدون طيار".

إلى ذلك، أكدت المصادر أن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل فرضت إغلاقا أمنيا لعدة ساعات في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات حول قاعدة جيلوت - حيث منعت الناس من الاقتراب من منطقة القاعدة"