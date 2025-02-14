على خلفية خطة ترامب: البنتاغون يمارس ضغوطا على الجيش المصري

ووفقا للتقرير يلمح البنتاغون الى إمكانية تشويش تسليم مصر المساعدات العسكرية بسبب هذا الموقف

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث أثناء لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال قمة القادة الأمريكيين الأفريقيين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث أثناء لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال قمة القادة الأمريكيين الأفريقيينMandel Ngan/Pool via AP, File

أفادت صحيفة "العربي الجديد" القطرية نقلا عن مصادر مصرية بأن البنتاغون بدأ ممارسة ضغوطات على المؤسسة العسكرية المصرية، في إطار الضغط للقبول بخطة ترامب. 

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وبحسب التقرير، فقد ألمح مسؤولون في البنتاغون مؤخرا لقيادة الجيش المصري إلى أن هناك احتمالا بأن المساعدات الأمريكية للجيش المصري، بما في ذلك المساعدة في إصلاح المعدات وقطع الغيار، ستتشوش بسبب الموقف المصري المناهض لخروج الفلسطينيين من القطاع.

لكن أفادت تقارير أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نقل رسائل خلال زيارته الأخيرة لواشنطن مفادها أن الرفض المصري لخطة ترامب لا يأتي من الجيش فحسب، بل من جميع مستويات القيادة.

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