يعقد اليوم الاجتماع الثالث والثلاثون للجامعة العربية في المنامة، عاصمة البحرين، وسيتناول جزء كبير من الاجتماع الحرب في غزة. كما أنه من المتوقع حضور عدد من الزعماء العرب كالرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ونشرت وسائل الإعلام العربية نسخة غير رسمية من البيان الموجز المقرر أن يصدر عن هذه الاتفاقية - حيث النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في البيان الموجز غير الرسمي هي أن جامعة الدول العربية ستدعو إلى "نشر قوات الدفاع وحفظ السلام الدولية" قوات تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) لفترة من الوقت حتى تنفيذ حل الدولتين.

ومن المقرر أيضا أن يتفق المجتمعون في نهاية القمة على صيغة ختامية تقول: "إننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة العواقب. وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وإبعاد المنطقة وشعوب المنطقة عن مخاطر الحرب وتزايد التوترات ودفع عملية السلام إلى الأمام حتى يتحقق السلام العادل والشامل على أساس الدولتين، مما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية - وهي الدولة التي ستعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل. ونؤكد على ضرورة تحديد جدول زمني للعملية السياسية والمفاوضات، وبعد ذلك سيتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 67.

Brendan Smialowski/AFP

ووفقا للمنشورات أيضًا فإن دول الجامعة العربية ستدعو في بيانها الموجز إلى إنهاء الحرب في غزة، وإلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع أنحاء قطاع غزة، والدعوة إلى رفع الحصار، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية. كما يعرب الأعضاء عن معارضتهم لأي محاولة للهجرة القسرية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا، بحسب نسخة من ملخص إعلان اجتماع الجامعة العربية اليوم - وستكون هناك دعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى "حل للقضية الفلسطينية وإيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين".

(AP Photo/Bilal Hussein)

وفيما يتعلق بلبنان، فإنهم في البيان الموجز المتوقع للمؤتمر سيقتصرون على الدعوة إلى دعم سيادة لبنان واستقراره وسيشجعون جميع الأطراف في لبنان على "إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي حفاظاً على أمن واستقرار لبنان وحدوده".