تقرير: مسارات تهريب سرية لإيران في الشرق الأوسط بهدف إغراق الضفة الغربية بالأسلحة

أفادت صحيفة "نيويورك الأمريكية" أن ايران تدير مسارات تهريب سرية في الشرق الأوسط، وتشغل وكلاء استخبارات، مسلحين، ومنظمات إجرامية بهدف نقل السلاح إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، جاء هذا وفقا لما أفاد به مسؤولون من الولايات المتحدة، إسرائيل وايران. وتهدف ايران وفقا للمسؤولين الإيرانيين إثارة الاضطرابات لدى الفلسطينيين ضد إسرائيل عن طريق إغراق الضفة الغربية بالسلاح قدر الإمكان.

ووفقا للتقرير، الإيرانيون يوجهون جهود التهريب الى مسارين، الأول بينهما، هو حين تقوم مجموعات مسلحة مدعومة من ايران ونشطاء إيرانيين بنقل السلاح من سوريا إلى الأردن. ومن هناك، وفقا للمسؤولين يتم نقله على الحدود الى مهربين بدو، والذين بدورهم يقومون بنقل السلاح الى الحدود مع إسرائيل، ويتم نقه الى منظمات إجرامية تقوم بنقله الى الضفة الغربية.

الجهود الإيرانية مرتبطة بمسار تهريب راسخ في الأردن، والذي يتشارك بحدود مع إسرائيل. وقال أحد المسؤولين الإيرانيين إنه منذ السابع من أكتوبر، الأردن وإسرائيل شددتا الإجراءات الأمنية على الحدود بسبب المخاوف من التهريب.

أما المسار الثاني وهو الأكثر صعوبة، يمر من سوريا إلى لبنان، وروى مسؤولان إمريكيان أن غالبية السلاح التي يتم تهريبها إلى إسرائيل من هناك. المنظمات الإجرامية تستلمها من لبنان، ويتم نقلها الى الضفة الغربية.

ووفقا لخبراء ، فإن غالبية السلاح المهرب هو سلاح خفيف مثل مسدسات وبنادق هجومية. مع ذلك، يعتقد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن تهرب أيضا وسائل قتالية متطورة تشمل عبوات ناسفة متطورة وصواريخ مضادة للمدرعات والتي تشكل تحديا أكبر بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن.

وروى المسؤولون الإمريكيون واثنين المسؤولين الإسرائيليين أن سلسلة الهجمات في سوريا الأسبوع الماضي وجهت ضد وحدتين استخباراتيين ايرانيتين متورطتان بالتهريب. ووفقا للنشر فإنه قبل أيام من الهجوم المنسوب لإسرائيل ضد القنصلية الإيرانية وافق المرشد الأعلى علي خامنئي على دعم المنظمات الفلسطينية التي تتلقى سلاحا من ايران.