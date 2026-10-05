تقرير: واشنطن تعطي الضوء الأخضر وإسرائيل تستعد لضرب دولة عربية

أفادت مصادر غربية، وفق تقرير نشره موقع «إيرام نيوز»، بأن الولايات المتحدة منحت إسرائيل "ضوءًا أخضر" لتوسيع حرية عملها العملياتي في المجال الجوي القريب من العراق، بما قد يتيح لها تنفيذ ضربات ضد ميليشيات وفصائل مسلحة مرتبطة بإيران.

وبحسب المصادر التي أوردها التقرير، فإن الإدارة الأمريكية على اطلاع على الخطط الإسرائيلية الرامية إلى إحباط ترسيخ الميليشيات الموالية لطهران وجودها في المنطقة. وفي المقابل، تستعد واشنطن لتعزيز منظوماتها الدفاعية بهدف حماية قواتها ومصالحها المتبقية في الشرق الأوسط، إلى جانب بناء منظومة دفاع إقليمية تحسبًا لاحتمال ردود فعل وتصعيد واسع في أعقاب أي هجوم إسرائيلي.

ويأتي ذلك في ظل تقديرات استخباراتية غربية، بحسب التقرير، تفيد بأن الجيش الإسرائيلي والموساد استكملا سلسلة من الاستعدادات العملياتية لاحتمال تنفيذ غارات جوية وعمليات تستهدف مقار ومخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة موالية لطهران في العراق.

مخاوف إسرائيلية من ممر بري بين إيران ولبنان

ووفق المصادر التي استند إليها التقرير، يتمثل أحد أبرز المخاوف في إسرائيل في تداعيات تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إذ تخشى تل أبيب من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى تمكين إيران من ترسيخ ممر بري متصل يصل أراضيها بلبنان عبر العراق، وهو مسار يرتبط بما يُعرف أحيانًا بـ«الهلال الشيعي».

وبحسب التقرير، تقدر الولايات المتحدة وإسرائيل أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم هذا الممر بصورة متزايدة لنقل معدات عسكرية متطورة، وصواريخ بالستية دقيقة، وطائرات مسيرة بعيدة المدى، إضافة إلى مساعدات مالية ولوجستية تهدف إلى إعادة بناء قدرات الميليشيات والحلفاء المرتبطين بإيران في المنطقة.

وفي هذا السياق، تتمثل إحدى الأهداف المنسوبة إلى الخطط الإسرائيلية في استهداف طرق الإمداد التي تمر عبر العراق، في محاولة لمنع تحوله إلى قاعدة خلفية رئيسية لنقل الأسلحة الإيرانية.

الميليشيات ترفض التخلي عن الأسلحة الاستراتيجية

في المقابل، تشير تقارير في وسائل الإعلام العراقية إلى صعوبات تواجهها الحكومة في بغداد في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة.

ووفق «إرم نيوز»، وعلى الرغم من تمديد المهلة الممنوحة للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها ودمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية حتى منتصف عام 2027، فإن فصائل رئيسية، من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء، ترفض التخلي عن ترسانتها.

وبحسب تقديرات نقلتها تقارير عراقية، تميز الفصائل بين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التي تبدي بشأنها قدرًا من المرونة في ما يتعلق بإخضاعها لسلطات الدولة، وبين ما تصفه بـ"الأسلحة الاستراتيجية".

وتشمل هذه الفئة، وفق التقارير، طائرات مسيرة بعيدة المدى، وصواريخ كروز وصواريخ بالستية. وتتمسك الفصائل، بحسب هذه التقديرات، بالاحتفاظ بهذه القدرات كقوة عسكرية مستقلة، يُقال إنها ترتبط بصورة مباشرة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتشير هذه التطورات، وفق الرواية الواردة في التقرير، إلى تداخل متزايد بين مساعي بغداد لفرض احتكار الدولة للسلاح، والمخاوف الإسرائيلية من تنامي القدرات العسكرية للفصائل المرتبطة بإيران في العراق، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاحتمالات تصعيد إقليمي جديد.