سنتكوم تكشف مهام مركز التنسيق المدني العسكري لمراقبة اتفاق غزة

أيام قليلة مرّت على توقيع قادة العالم في قمة شرم الشيخ المصرية على خطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها افتتحت مركز التنسيق المدني العسكري في إسرائيل.

إطلاقٌ أمريكيّ يُعيد رسم خريطة ما بعد الحرب في غزة، برعاية نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، والذي أشار إلى أن افتتاح المركز سيشكّل محور التحرك الأمريكي الأوسع لإعادة الإعمار في قطاع غزة وضمان الاستقرار الإقليمي.

المركز، الذي أُقيم في جنوب إسرائيل بإشراف القيادة المركزية الأمريكية، صُمم ليكون غرفة عمليات إنسانية ولوجستية لتنسيق المساعدات إلى القطاع، فيما سيشارك نحو مئتي عنصر عسكري أمريكي من ذوي الخبرة في التخطيط والهندسة والأمن تحت قيادة الفريق باتريك فرانك لتشغيله، والذي أكّد أنّ القوات الأمريكية لن تدخل غزة.

صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت أن مركز التنسيق سيضم أيضًا جنودًا أردنيين وبريطانيين وإماراتيين ودول أخرى.

قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أشار إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتولى المركز أيضا مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة.

خطوة تُقرأ بحسب خبراء بأنها عودة أمريكية بأدوات ناعمة، تمزج بين المساعدات والسياسة لتثبيت نفوذ ما بعد الحرب، وتعيد واشنطن إلى قلب المشهد الإقليمي من بوابة إعمار غزة، خطوةٌ تفتح الأسئلة أكثر مما تُغلقها.