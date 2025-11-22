على خلفية المخاوف من انهيار اتفاق وقف اطلاق النار في غزة: مظاهرة حاشدة الليلة في ساحة المختطفين

ستُقيم عائلات المختطفين مظاهرة ليلة اليوم السبت في ساحة المختطفين، مطالبةً بعودة الشهداء الثلاثة الذين لا يزالون مختطفين لدى حماس في غزة.وأعلنت القيادة: "تدعو عائلات المختطفين والعائدين شعب إسرائيل الليلة للحضور إلى ساحة المختطفين، والوقوف معًا والهتاف بصوت عالٍ: النضال لم ينتهِ - لا يزال هناك ثلاثة مختطفين للعودة! شعب إسرائيل لن يترك أحدًا خلفه - حتى آخر مختطف".

وفي الوقت نفسه، ستُقام مظاهرة أخرى في ساحة هبيما بتل أبيب الساعة 7:30 مساءً، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. ومن المتوقع أن يحضر المظاهرة قادة أحزاب المعارضة: رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، ورئيس كحول لبان بيني غانتس، ورئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان، وعضو الكنيست السابق غادي آيزنكوت. في وقت سابق من اليوم، أفادت قناة الحدث السعودية أن حماس أبلغت المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أن الحركة، من وجهة نظرها، "انتهى الاتفاق وهم مستعدون للقتال". وردّ مكتب رئيس الوزراء: "احترمت إسرائيل وقف إطلاق النار احترامًا كاملًا، بينما لم تفعل حماس. خلال وقف إطلاق النار، اجتاز العشرات من إرهابيي حماس الحدود الإسرائيلية لمهاجمة جنودنا، بينما كانوا يُعدمون المدنيين الفلسطينيين في غزة".